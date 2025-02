Meteo Umbria: piogge e temperature sotto la media, ma nel weekend clima più mite

MeteoWeb

La situazione meteorologica in Umbria continuerà a essere caratterizzata da cieli prevalentemente grigi e temperature inferiori alla norma per diversi giorni. Tuttavia, una breve tregua è attesa nella giornata di venerdì 21 febbraio, quando le correnti orientali lasceranno spazio a una fase di relativa stabilità. Questo intervallo sarà di breve durata, poiché dal pomeriggio inizieranno ad affluire correnti meridionali, determinando un rialzo termico, particolarmente evidente nelle aree collinari e montane.

Durante il fine settimana, il rialzo delle temperature si farà più marcato in quota, con valori che potrebbero superare i 7-8°C a 1400 metri, dando luogo a un contesto climatico insolito per il periodo, più vicino a quello tardo primaverile. Questo scenario potrebbe persistere per diversi giorni, con un’anomalia termica destinata a caratterizzare la fase successiva.

A partire da sabato, l’evoluzione meteorologica sarà influenzata dal progressivo avanzamento del flusso zonale atlantico su gran parte dell’Europa. Questo porterà, in maniera graduale, effetti anche sul bacino occidentale del Mediterraneo, favorendo un aumento dell’instabilità atmosferica. Le prime precipitazioni sono attese sulla penisola a partire dal pomeriggio di martedì 25 febbraio, con l’inizio di una fase piovosa che potrebbe risultare significativa per l’Umbria. L’eventuale impatto di questa nuova dinamica atmosferica sarà oggetto di ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

