Meteo Umbria: stabilità fino al 7 febbraio, poi possibile svolta invernale

L’Umbria sta vivendo una fase meteorologica caratterizzata da condizioni stabili, che si protrarranno almeno fino a venerdì 7 febbraio. Tuttavia, il protagonista di queste giornate sarà il vento di Grecale, atteso in intensificazione nelle prossime ore e destinato a persistere fino a lunedì 3 febbraio. Questa ventilazione sostenuta ha già influenzato le temperature notturne, impedendo in molte zone il calo termico necessario alla formazione di brinate e gelate, fenomeni che invece si sono manifestati nelle aree più riparate dal vento, come la Valle Umbra spoletina e le zone appenniniche.

Con l’aumento dell’intensità del Grecale nel corso del pomeriggio e per buona parte della giornata di domani, le minime in pianura difficilmente scenderanno sotto lo zero. Tuttavia, da martedì mattina lo scenario termico potrebbe mutare: la graduale attenuazione del vento favorirà un calo più deciso delle temperature, con brinate e gelate diffuse soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino. Questi fenomeni saranno accompagnati da cieli sereni su tutta la regione, mentre le temperature rimarranno comunque in linea con le medie stagionali.

Lo sguardo ora si sposta su quello che potrebbe accadere dopo il 7 febbraio. A livello europeo, sembrano delinearsi dinamiche atmosferiche che potrebbero portare a un significativo rialzo della pressione sull’Europa settentrionale. Questo scenario potrebbe creare le condizioni favorevoli all’afflusso di aria molto fredda verso il Mediterraneo, con possibili risvolti invernali anche per l’Italia centrale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

