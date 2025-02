Meteo Umbria: piogge, temporali e poi neve, ci si prepara a un weekend dinamico

MeteoWeb

L’Umbria si trova sotto l’influenza di un’area di bassa pressione che sta determinando una fase di maltempo diffuso, caratterizzato da piogge e acquazzoni. Il prosieguo della settimana sarà contraddistinto da condizioni atmosferiche instabili, con precipitazioni particolarmente frequenti nella prima parte del periodo. Tra giovedì e venerdì si prevede l’arrivo di fenomeni a carattere di rovescio o temporale, che potranno localmente risultare intensi, specie nelle ore centrali della giornata.

L’evoluzione successiva vedrà un rapido affondo di aria fredda di origine artica tra la serata di venerdì e la mattinata di sabato. Questo impulso determinerà un calo delle temperature sufficiente a favorire nevicate fino a quote collinari, con la possibilità di fiocchi che potrebbero spingersi tra i 500 e i 700 metri di altitudine. Tuttavia, l’esatta evoluzione di questa fase necessita ancora di ulteriori conferme, poiché la traiettoria dell’aria fredda potrebbe influenzare in modo significativo l’intensità e la distribuzione delle precipitazioni nevose.

Dopo questa parentesi più perturbata, la situazione meteorologica tenderà rapidamente a migliorare. La giornata di domenica sarà caratterizzata da condizioni più stabili e soleggiate su tutta la regione, anche se il clima risulterà più freddo, soprattutto nelle ore del mattino, con temperature minime che potrebbero scendere sensibilmente nelle aree più interne e nelle vallate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.