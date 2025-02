Meteo Umbria: breve tregua prima di un nuovo assalto del maltempo

MeteoWeb

Dopo un periodo di precipitazioni intense che hanno interessato l’Umbria nei giorni scorsi, la regione si prepara a una breve tregua meteorologica. La giornata odierna sarà caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con la formazione di nebbie al mattino nelle aree pianeggianti, fenomeno che potrebbe ripresentarsi nuovamente dalla tarda serata. Tuttavia, questa pausa sarà di breve durata: già dalla giornata odierna, l’avvicinarsi di una nuova perturbazione porterà a un graduale aumento della copertura nuvolosa fin dalle prime ore del giorno, con piogge sparse che faranno la loro comparsa dal pomeriggio e potrebbero persistere localmente anche nel corso della notte successiva.

Il peggioramento sarà alimentato da una circolazione depressionaria in formazione sulla Tunisia, che favorirà la risalita di nuovi corpi nuvolosi dal Tirreno meridionale verso il Centro Italia. Di conseguenza, tra venerdì 1° marzo e domenica 3 marzo, il tempo resterà instabile, con precipitazioni che interesseranno a più riprese la regione. Nel corso del fine settimana, le temperature in calo favoriranno nevicate lungo la dorsale appenninica, con quote neve attestate intorno ai 1200 metri. Tuttavia, la particolare configurazione della circolazione atmosferica metterà l’Umbria in una posizione parzialmente sottovento, determinando precipitazioni più consistenti sui versanti marchigiani rispetto a quelli umbri.

A partire da lunedì, il progressivo aumento della pressione garantirà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con giornate caratterizzate da temperature massime superiori alle medie stagionali. Di contro, le temperature minime subiranno una flessione, favorendo il ritorno di brinate e gelate nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, soprattutto nelle pianure e nelle valli.

