Meteo Umbria: weekend senza pioggia, solo nubi e possibili rovesci isolati

La scorsa notte in Umbria ha offerto uno scenario meteorologico insolito, caratterizzato da forti variazioni di temperatura su distanze molto ridotte. L’elemento determinante è stato il vento, la cui presenza o assenza ha influenzato in modo significativo le minime registrate dalle stazioni meteo locali. Alcune località hanno visto il termometro scendere sotto lo zero, mentre a pochi chilometri di distanza, alla stessa altitudine, si sono registrati valori decisamente più miti. Un esempio emblematico è quello delle stazioni meteorologiche di Castiglione del Lago e Sanfatucchio, situate a soli 5,5 chilometri l’una dall’altra sulle rive del Lago Trasimeno, ma che hanno riportato temperature minime molto diverse: +6,7°C a Castiglione del Lago e -1,7°C a Sanfatucchio. Questo fenomeno si è manifestato anche nelle zone collinari e montane, come dimostra il caso di Castelluccio di Norcia, che ha registrato appena -0,2°C, mentre la conca nursina ha fatto segnare valori ben al di sotto dello zero.

Nonostante queste oscillazioni termiche, la giornata odierna si mantiene su temperature superiori alla media stagionale. Tuttavia, a partire da domani, si prevede un lieve calo termico favorito da un cielo che potrebbe presentarsi a tratti nuvoloso e dall’ingresso di una massa d’aria leggermente più fredda. Anche se il meteo ha riservato molte sorprese nelle ultime settimane, la tendenza attuale suggerisce un abbassamento delle temperature massime rispetto ai valori registrati nei giorni precedenti.

Per quanto riguarda il fine settimana, le prospettive sono cambiate rispetto alle previsioni iniziali. La possibilità di piogge è stata completamente esclusa almeno fino a lunedì, con un contesto atmosferico caratterizzato da nuvolosità variabile. Solo nelle aree più occidentali della regione, durante la giornata di domenica, potrebbe verificarsi qualche rovescio locale.

