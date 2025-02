Meteo, Vortice polare in azione: Italia coinvolta marginalmente, gelo su Grecia e Turchia

MeteoWeb

Un’ondata di aria fredda sta attraversando l’Europa orientale, portando un calo delle temperature e condizioni meteorologiche instabili su diverse aree del continente. Questa massa d’aria gelida, originatasi nei settori settentrionali, si sta muovendo verso sud, investendo i Balcani e proseguendo la sua discesa verso Grecia e Turchia. Nel suo percorso, il freddo riuscirà a lambire anche l’Italia, ma con effetti meno marcati rispetto alle regioni più direttamente coinvolte. Sebbene il nostro Paese non sia il bersaglio principale di questa incursione fredda, le sue conseguenze si faranno comunque avvertire in alcune zone, soprattutto al Nord, lungo il versante adriatico e nelle regioni meridionali. Il calo termico sarà più evidente in quota, mentre al livello del suolo l’effetto sarà più contenuto. Le regioni tirreniche e la Sardegna, invece, risentiranno solo marginalmente di questa dinamica, mantenendo temperature più miti rispetto alle aree più esposte.

Il momento di maggiore intensità dell’afflusso freddo si concentrerà tra lunedì 17 e mercoledì 19, quando le temperature subiranno una flessione più apprezzabile. Tuttavia, al Sud, e in particolare in Puglia, gli effetti potrebbero persistere fino a domenica. Questa situazione è determinata dalla traiettoria della massa d’aria gelida, che si spingerà fino al Mediterraneo orientale, con ripercussioni più marcate sui settori meridionali della penisola italiana.

Nonostante questa parentesi fredda, non si profila un vero e proprio ritorno invernale per l’Italia. Un’azione incisiva dell’anticiclone subtropicale, in espansione verso l’Europa centrale, impedirà infatti al freddo di propagarsi ulteriormente verso ovest. L’alta pressione fungerà da barriera, confinando l’aria gelida ai settori sudorientali del continente e impedendo che possa avere un impatto duraturo sulla nostra penisola. Questa dinamica limiterà l’estensione dell’ondata fredda, che risulterà quindi più incisiva tra Grecia e Turchia, dove le temperature subiranno un calo significativo e le condizioni meteorologiche potranno assumere caratteri di marcata instabilità.

Parallelamente, l’anticiclone non solo bloccherà l’avanzata del freddo, ma favorirà addirittura una rimonta di aria mite che si spingerà fino alla Scandinavia. Questa configurazione atmosferica è un chiaro segnale della presenza di un robusto campo di alta pressione con radici profonde nel Nord Africa. Tale struttura anticiclonica riduce sensibilmente le possibilità di nuove incursioni fredde sull’Italia nel breve termine, rendendo improbabili nuovi episodi invernali significativi per il nostro territorio. Eventuali disturbi di origine atlantica potrebbero riaffacciarsi solo nella parte finale del mese, quando la disposizione delle correnti potrebbe subire nuove modifiche.

In sintesi, l’ondata di freddo in atto sull’Europa orientale avrà un impatto contenuto sull’Italia, con una temporanea flessione delle temperature limitata alle regioni settentrionali, adriatiche e meridionali. L’anticiclone subtropicale, con la sua espansione verso il continente europeo, impedirà un raffreddamento più esteso, lasciando il freddo confinato ai settori orientali del Mediterraneo. Le condizioni meteorologiche sul nostro Paese rimarranno quindi relativamente stabili, senza prospettive di un ritorno invernale significativo nel breve periodo.

