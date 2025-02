M’illumino di meno, anche il MASE partecipa all’iniziativa

MeteoWeb

In occasione della Giornata Nazionale per il Risparmio Energetico e degli Stili di Vita sostenibili, istituita dal Parlamento con la legge 34 del 2022, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ricorda a tutti i cittadini l’importanza di svolgere nel quotidiano azioni rivolte al risparmio energetico. Assieme a Gestore dei Servizi Energetici, Ispra, Enea, Sogin e Sogesid, il Ministero aderisce anche quest’anno all’iniziativa “M’illumino di meno“, ideata dal programma Caterpillar di Rai Radio 2, condividendone i valori, gli obiettivi e l’impegno culturale, che negli anni hanno contribuito ad elevare l’attenzione dei cittadini sui comportamenti sostenibili.

Il tema dell’edizione 2025, cioè il contrasto agli sprechi energetici nel settore del cosiddetto “fast fashion”, vede il Ministero particolarmente impegnato per la promozione di un modello di produzione sostenibile. Nell’ambito del G7 Clima, Ambiente ed Energia che si è svolto a Venaria Reale nel 2024 sotto la presidenza italiana, il Mase ha promosso e avviato infatti un’Agenda G7 per la circolarità del Tessile e della Moda (G7 Act), indirizzata al settore e alla sua industria, attraverso un dialogo aperto tra tutti gli attori pubblici e privati: dalla progettazione di prodotti più duraturi, all’adozione di materiali innovativi e riciclati, alle infrastrutture per il riciclo e la gestione dei rifiuti. Centrale nell’Agenda è il lavoro su trasparenza e tracciabilità lungo le catene di valore, assicurando diritti dei lavoratori e condizioni di impiego dignitose.

“Oggi – ha affermato il Ministro Gilberto Pichetto – abbiamo il dovere di praticare la sostenibilità in ogni sua declinazione, nelle nostre abitazioni e nei luoghi di lavoro. Le difficoltà energetiche attraversate in questi anni, specialmente dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, devono ricordarci quanto preziosa sia questa risorsa. Le scelte istituzionali sono decisive, ma anche i cittadini devono sentirsi protagonisti: ogni piccolo comportamento virtuoso, ogni scelta ragionata e consapevole fa una grande differenza“.

