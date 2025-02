Missione TASTE: al via la fase B per lo studio di Deimos nel programma ALCOR

MeteoWeb

Si avvia la Fase B della missione TASTE (Terrain Analyzer and Sampler Tester Explorer), nel quadro del programma ALCOR, che si propone di approfondire lo studio di Deimos, una delle due lune marziane. TASTE si configura come un cubesat che integra due piattaforme operative, un orbiter e un lander, ciascuna dotata di strumenti per l’analisi scientifica della superficie della luna. L’obiettivo della missione TASTE è comprendere l’origine di Deimos, combinando i dati globali di morfologia e composizione raccolti dall’orbiter con le analisi locali eseguite dal lander. Tale approccio integrato consentirà di studiare le caratteristiche fisiche e chimiche del satellite, contribuendo a chiarire il processo di formazione e la sua evoluzione.

L’orbiter, come riporta l’ASI, ospiterà due payload principali: una camera multispettrale, volta all’acquisizione di immagini della superficie di Deimos, che metterà in evidenza la sua morfologia e le variazioni composizionali a livello globale, e uno spettrometro X-γ-ray miniaturizzato, che verrà impiegato per analizzare la composizione elementale del satellite e fornire dati per la ricostruzione della sua storia geologica. Il lander, che atterrerà sulla superficie della luna, è pensato per complementare le informazioni fornite dall’orbiter. Esso sarà equipaggiato con una camera VIS-IR per osservazioni in ambito visibile e infrarosso, un sistema per il prelievo di campioni di suolo dalla superficie, e un Lab-on-Chip per operare in situ le analisi dei campioni stessi. Questi strumenti permetteranno di ottenere informazioni sulla composizione elementale, organica e mineralogica, del suolo di Deimos.

Con l’avvio della Fase B, il programma ALCOR ribadisce il proprio impegno nel portare avanti ricerche nel campo dell’esplorazione spaziale, e la missione TASTE si propone di fornire informazioni utili alla comunità scientifica del settore.

