Missioni rivoluzionarie verso Luna, Marte e Venere: i 5 progetti impressionanti della Cina 

MeteoWeb

La Cina ha in programma di lanciare la sua rivoluzionaria sonda robotica Chang’e-7 nel 2026 per cercare acqua nei crateri sul lato più lontano della Luna. La missione seguirà il successo di quattro precedenti missioni Chang’e. Mentre la Cina si eleva allo status di superpotenza spaziale, quali sono alcuni degli altri progetti impressionanti da tenere d’occhio?

Stazione spaziale pionieristica

Dopo aver assemblato la sua prima stazione spaziale, la Tiangong, nel 2021-2022, la Cina ha condotto esperimenti rivoluzionari per produrre artificialmente ossigeno e realizzare gli ingredienti necessari per il carburante per razzi, in orbita. Nel 2026, la Cina aggiungerà lo Xuntian, un enorme telescopio spaziale più potente dell’Hubble della NASA. Lo Xuntian sarà una prima mondiale in ambito cosmonautico, basata sul modulo astrofisico sovietico Mir Kvant-1.

Esplorazione lunare

L’ottava fase finale delle missioni Chang’e partirà nel 2028 per esplorare le risorse sul polo sud della Luna e vedrà lander, rover ed esploratori AI.

Un altro passo da gigante per l’umanità

È in corso uno sforzo guidato da CNSA e Roscosmos per costruire una Stazione di ricerca lunare internazionale, con la costruzione della potenziale base di superficie/orbita che dovrebbe iniziare dopo il 2028.

Ritorno a Venere

Il programma scientifico spaziale a lungo termine della Cina include piani per raccogliere un campione dell’atmosfera venusiana negli anni tra il 2028 e il 2035. I dettagli sono scarsi, ma affascinanti, data l’atmosfera notoriamente inospitale di Venere. Su Venere non è atterrato ancora nessuno nonostante le missioni sovietiche e statunitensi degli anni ’70.

Dipingere di rosso il Pianeta Rosso?

Il duo orbiter/rover Tianwen-1 e Zhurong è arrivato con successo su Marte nel 2022, incoronando la Cina come terza nazione dopo URSS e USA ad atterrare sul Pianeta Rosso. Nel 2028, la Cina prevede di lanciare la missione Tianwen-3 per recuperare campioni marziani. Entro il 2033, è previsto l’inizio delle missioni con equipaggio. E’ quanto riferito da GeopoliticsLive.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.