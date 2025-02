Il mistero della falla nello scafo, indagini sulla petroliera Seajewel a Savona

MeteoWeb

Un’esplosione accidentale o un’azione deliberata? Un semplice guasto o un attacco premeditato? A fare chiarezza sul misterioso incidente che ha coinvolto la petroliera Seajewel saranno le lamiere contorte del suo scafo sommerso. La nave, ferma da venerdì notte nel campo boe Sarpom, a pochi km dalla costa di Savona, è stata colpita da 2 esplosioni mentre erano in corso le operazioni di debunkeraggio.

Il sopralluogo ha rivelato una falla di oltre un metro nell’opera viva della nave, ossia nella sua parte immersa. Un dettaglio cruciale emerge dall’analisi dei danni: le lamiere risultano piegate verso l’interno, segno inequivocabile che l’origine della lacerazione è esterna. Tuttavia, l’agente che ha colpito la nave non è stato abbastanza potente da compromettere le paratie della camera di sicurezza, evitando così il disastro ambientale di uno sversamento di petrolio in mare.

La Seajewel è inserita nella lista delle petroliere che trasportano greggio russo, un dettaglio che ha alimentato ipotesi di sabotaggio o, addirittura, di un attacco terroristico. Tuttavia, di fronte a tali sospetti, la Capitaneria di Porto si è affrettata a diffondere una nota rassicurante, cercando di placare le preoccupazioni: “Notizie prive di fondamento” si legge nella nota. “Durante le operazioni di scarico di crude oil il personale specializzato, che sovrintendeva tali operazioni, ha constatato alcune anomalie – da accertare – nelle procedure di discarica decidendo, di concerto con questa Capitaneria di porto, per motivi precauzionali, l’interruzione delle stesse. Questa Capitaneria attuava, nell’immediatezza, le procedure previste dai Piani antinquinamento e antincendio portuali. Non sono stati registrati sversamenti né danni a persone. Sono attualmente in corso accertamenti tecnici a bordo dell’unità in questione volti a verificare l’origine di tali anomalie e ad eliminare le stesse per il prosieguo delle operazioni in sicurezza“.

La procura della Repubblica savonese ha aperto un fascicolo non escludendo alcuna ipotesi.

