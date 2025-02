Mistero sulla morte di Gene Hackman e la moglie, trovato senza vita anche il cane

MeteoWeb

Mistero sulla morte di Gene Hackman, il celebre attore statunitense vincitore di 2 premi Oscar, e sua moglie Betsy Arakawa, trovati senza vita nella loro residenza di Santa Fe, nel New Mexico. La tragica scoperta è stata fatta mercoledì pomeriggio nella loro casa di Sunset Trail. È stato trovato senza vita anche il loro cane. La notizia è stata confermata dal dipartimento dello sceriffo della contea di Santa Fe, ma le circostanze precise della morte rimangono avvolte nel mistero.

“Possiamo confermare che Gene Hackman e sua moglie sono stati trovati morti nella loro residenza. C’è un’indagine in corso“, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, aggiungendo che non sono emerse evidenti indicazioni di un atto criminale. Nonostante ciò, le autorità non hanno ancora rivelato la causa del decesso, né l’ora in cui potrebbe essere avvenuta la morte della coppia.

Gene Hackman, che aveva 95 anni, è stato uno dei più grandi attori di Hollywood, con una carriera che si estende su oltre 6 decenni. Il suo talento e la sua versatilità lo hanno portato a ricevere 2 premi Oscar, 2 Bafta, 4 Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Tra i suoi ruoli più iconici si ricordano quelli nei film di Superman degli anni ’70 e ’80, dove interpretava il villain Lex Luthor, e in altre pellicole di grande successo come La giuria e The Conversation. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2004, quando recitò in Welcome to Mooseport, ma da allora aveva scelto di ritirarsi dalla scena pubblica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.