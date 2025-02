Il Mit accelera sulle dighe: focus su 3 regioni

MeteoWeb

La Diga di Campolattaro è seguita con estrema attenzione dal Mit, tanto che pochi giorni fa c’è stata l’ennesima riunione tecnica al dicastero alla presenza della Regione Campania, ed è ferma intenzione del Ministro Matteo Salvini accelerare per completare un’opera attesa da troppo tempo. Non ci sono preoccupazioni finanziarie, anche qualora non venissero rispettati tutti i requisiti previsti dal PNRR. Lo si legge in una nota del Mit. Sempre sul fronte idrico, Salvini ha ribadito anche al Presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale l’importanza della diga di Vetto: al proposito, è necessario ricordare i 2,7 milioni di euro già erogati per la progettazione. In Sicilia, invece, è seguita con attenzione la vicenda della diga Trinità, con costante e concreta collaborazione con la Regione.

