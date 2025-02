Salute: dai mitocondri possibile cura per il diabete

MeteoWeb

I mitocondri sono essenziali per generare l’energia che alimenta le cellule e ne aiuta il funzionamento. I difetti mitocondriali, tuttavia, sono associati allo sviluppo di malattie, come il diabete di tipo 2. I pazienti che soffrono di questo disturbo non sono in grado di produrre abbastanza insulina o di utilizzare l’insulina prodotta dal loro pancreas per mantenere il loro livello di zucchero nel sangue a livelli normali. Diversi studi hanno dimostrato che le cellule pancreatiche produttrici di insulina dei pazienti con diabete hanno mitocondri anomali e non sono in grado di generare energia. Tuttavia, questi studi non sono stati in grado di spiegare perché le cellule si comportassero in questo modo.

In uno studio pubblicato su Science, i ricercatori dell’Università del Michigan hanno utilizzato i topi per dimostrare che i mitocondri disfunzionali innescano una risposta che influenza la maturazione e la funzionalità delle cellule. “Volevamo determinare quali percorsi sono importanti per mantenere la corretta funzione mitocondriale”, ha affermato Emily M. Walker, Ph.D, professoressa associata di ricerca in medicina interna e prima autrice dello studio.

Per riuscirci, il team ha danneggiato tre componenti essenziali per la funzione mitocondriale: il DNA, un percorso utilizzato per eliminare i mitocondri danneggiati e un percorso che mantiene un pool sano di mitocondri nella cellula. “In tutti e tre i casi, è stata attivata la stessa identica risposta allo stress, che ha causato l’immaturità delle cellule, l’interruzione della produzione di insulina e, sostanzialmente, la cessazione dell’essere cellule”, ha affermato Walker. “I nostri risultati dimostrano che i mitocondri possono inviare segnali al nucleo e cambiare il destino della cellula”.

I ricercatori hanno confermato le loro scoperte anche sulle cellule delle isole pancreatiche umane. La disfunzione mitocondriale colpisce diversi tipi di cellule. I loro risultati hanno spinto il team ad ampliare la ricerca ad altre cellule colpite dal diabete. “Perdere le cellule è il percorso più diretto per contrarre il diabete di tipo 2. Grazie al nostro studio, ora abbiamo una spiegazione di cosa potrebbe accadere e di come possiamo intervenire e risolvere la causa principale“, ha concluso Walker.

