Monitoraggio di Stromboli, attività verso il completamento

Sono in via di completamento i lavori del dipartimento protezione civile Sicilia per la realizzazione della rete di trasmissione dati per il monitoraggio dell’attività vulcanica sull’isola di Stromboli. Si tratta di un sistema di trasmissione dati con funzione di allertamento della popolazione, a servizio dei Centri di competenza. Le opere rientrano nei “primi interventi urgenti di protezione civile in relazione del mutato stato di attività del vulcano Stromboli conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell’isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari in provincia di Messina“. “La rete di trasmissione dati che si sta costruendo, come previsto in progetto, costituirà anche il potenziamento dell’attuale rete radio regionale di protezione civile, quindi parte integrante e sostanziale della Rete nazionale d’emergenza“, spiegano i tecnici.

