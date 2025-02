Monossido di carbonio in agriturismo, 18 intossicati

MeteoWeb

Nella notte 18 persone sono state soccorse nel Vercellese per intossicazione da monossido di carbonio in un agriturismo. Secondo quanto riportato dal 118, 5 sono state trasportate in ospedale con codice giallo, mentre le altre sono state classificate con codice verde. L’incidente è avvenuto a Motta de’ Conti, un piccolo Comune vicino al confine con la Lombardia. Per il soccorso degli intossicati, sono intervenuti mezzi del 118 di Alessandria, coordinati da quelli di Novara. I feriti sono stati distribuiti tra gli ospedali di Vercelli e Casale Monferrato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Rossa di Casale, che ha trasportato i pazienti meno gravi. L’incidente è avvenuto alla Tenuta del Vecchio Mulino, un agriturismo trasformato in hotel con centro benessere, immerso nella campagna.

