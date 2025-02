I Monti Urali visti dallo Spazio, le FOTO del cosmonauta Ivan Vagner

MeteoWeb

Il corrispondente speciale della TASS e cosmonauta di Roscosmos Ivan Vagner ha fotografato i Monti Urali dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). “I Monti Urali, a causa della loro età, non possono vantare grandi altezze, ma conquistano il cuore dei turisti con viste incredibili. Il confine naturale tra i due continenti si estende per 2,5 mila km e attraversa quasi tutte le fasce climatiche. In totale, è consuetudine distinguere cinque zone geografiche, ognuna delle quali trova i suoi fan“, ha affermato Vagner.

Una foto mostra gli Urali meridionali e la sua cima principale, il monte Yamantau. “La montagna ha lo status di “Zona naturale particolarmente protetta” ed è chiusa ai visitatori. È ancora più interessante osservarla dall’orbita“. Un’altra foto ritrae il monte Iremel, “il secondo punto più alto degli Urali meridionali. Fin dall’antichità, è stato considerato un luogo di potere per i Bashkir ed è popolare per l’arrampicata“, ha osservato il cosmonauta.

L’inviato speciale della TASS ha catturato anche 2 città nella regione di Chelyabinsk. “La città di Zlatoust, famosa per la sua arte delle armi. Accanto alla quale si trova il Parco nazionale di Taganay. E la città di Miass sul fiume omonimo, che riceve le acque del lago Turgoyak, considerato uno dei laghi più puliti della Russia“, ha spiegato Vagner.

