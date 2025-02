Misteriosa morte di Gene Hackman: torna sul tavolo un’ipotesi prima scartata

MeteoWeb

Continuano le indagini sulla misteriosa morte dell’attore Gene Hackman e della moglie Betsy, trovati privi di vita nella loro villa di Santa Fe, insieme ad un cane. Gli investigatori ora non escludono una fuga di gas come causa dei decessi, dopo aver inizialmente scartato questa ipotesi. Lo ha riferito la Polizia al programma Today della NBC. Il fatto che i detective non avessero registrato la presenza di gas non significa che il monossido di carbonio non sia sul tavolo anche perché la scoperta dei cadaveri è arrivata dopo giorni o forse settimane dai decessi. La famiglia di Hackman aveva subito ipotizzato il gas dietro la tragedia. La casa era alimentata a gas naturale e una perdita potrebbe essersi dissipata alla scoperta dei corpi.

Secondo i poliziotti che ieri hanno perquisito la villa, l’attore e la moglie sembrano essere caduti di schianto improvvisamente. “L’autopsia e le analisi tossicologiche saranno la chiave“, ma ci vorrà tempo per avere i risultati, “da quattro a sei settimane”, ha detto lo sceriffo Adan Mendoza.

Secondo la figlia l’attore non aveva problemi di salute

Gene Hackman, due volte Premio Oscar, non sembrava avere evidenti problemi di salute, ha detto al Daily Mail la figlia Leslie Ann Hackman. “Non avevamo indicazioni che ci fossero problemi”, ha detto Leslie, secondo cui, superati i problemi di cuore anni fa, Gene non aveva subito di recente particolari interventi chirurgici. L’attore – ha aggiunto la figlia – faceva una vita straordinariamente attiva per un 95enne, partecipando a classi di Pilates e di yoga più volte alla settimana.

La moglie Betsy Arakawa lo teneva a dieta stretta, ha confermato a sua volta l’amico e coautore dei recenti romanzi, Doug Lanham.

