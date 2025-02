Morti sul Gran Sasso: “17 telefonate per chiedere aiuto”, poi il silenzio. I dettagli da brividi sulla tragedia

MeteoWeb

La tragedia che ha colpito Luca Perazzini e Cristian Gualdi sul Gran Sasso nei giorni di Natale 2024 continua a suscitare dibattito. I familiari di uno dei due alpinisti romagnoli deceduti hanno ufficialmente presentato un esposto alla Procura di Teramo. L’escursione dei due amici, intrapresa nella giornata del 22 dicembre, si è conclusa in tragedia a causa di un repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il Gran Sasso è stato investito da venti fortissimi, nevicate intense e un drastico calo delle temperature. I due alpinisti sono scivolati nel Vallone dell’Inferno, trovandosi in una situazione disperata.

Nonostante il grave incidente, Cristian Gualdi è riuscito a contattare il 118 e a mantenere il contatto con i soccorritori per circa quattro ore. Secondo quanto ricostruito, ci sarebbero state ben 17 telefonate. Tuttavia, i tentativi di soccorso sono stati vanificati dalle proibitive condizioni meteo, che hanno impedito l’intervento degli elicotteri e reso impossibile l’accesso delle squadre di terra.

Le squadre di soccorso, tra cui il Soccorso Alpino e Speleologico e la Guardia di Finanza, hanno tentato di avvicinarsi ai due dispersi, ma il vento con raffiche superiori ai 200 km/h e la scarsa visibilità hanno reso ogni tentativo vano. Il recupero dei corpi di Perazzini e Gualdi è avvenuto solo il 27 dicembre, una volta che il maltempo ha concesso una tregua. Le cause del decesso sembrerebbero imputabili al congelamento più che all’incidente stesso.

I dubbi della famiglia: segnaletica e operazioni di soccorso

Fin dai primi giorni successivi alla tragedia, i familiari di una delle vittime hanno sollevato interrogativi sulla gestione della segnaletica e sull’efficacia delle operazioni di soccorso. In particolare, chiedono chiarimenti sul posizionamento della segnaletica presso un bivio, ritenendo che una segnalazione più chiara avrebbe potuto evitare la tragedia.

Inoltre, la famiglia vuole accertare se sia stato fatto tutto il possibile per soccorrere gli alpinisti, considerando il numero di chiamate effettuate e il tempo trascorso prima dell’ultimo contatto con i soccorritori. Da qui la decisione di presentare un esposto alla Procura di Teramo, affinché venga fatta chiarezza sulla vicenda.

L’opinione pubblica si divide

La notizia dell’esposto ha generato un acceso dibattito sul web e tra gli appassionati di montagna. Molti ritengono che i soccorritori abbiano fatto il possibile in condizioni estreme e che le accuse siano ingiustificate, sottolineando i rischi che gli stessi operatori affrontano in situazioni del genere. Altri, invece, considerano l’iniziativa della famiglia legittima, ritenendo che sia necessario approfondire tutti gli aspetti della vicenda per garantire maggiore sicurezza in futuro.

L’indagine della Procura di Teramo dovrà ora stabilire se vi siano state eventuali negligenze o se, al contrario, l’eccezionalità delle condizioni meteo abbia reso impossibile qualsiasi tipo di intervento tempestivo. In attesa di ulteriori sviluppi, il caso continua a far discutere, alimentando una riflessione più ampia sulla sicurezza in montagna e sulle procedure di soccorso in condizioni estreme.

