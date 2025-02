E’ morto Dario Mirabelli: consulente di malattie legate all’amianto

MeteoWeb

E’ morto Dario Mirabelli, 71 anni, ex dirigente del Registro Regionale Mesotelioma; aveva partecipato a numerose indagini epidemiologiche sulle malattie correlate all’amianto. Come consulente è stato chiamato in molti processi, “compresi i nostri”, rimarca Bruno Pesce, portavoce di Afeva (Associazione familiari e vittime amianto) di Casale Monferrato (Alessandria). “Lo abbiamo conosciuto e stimato. Molto preparato, rigoroso e appassionato alla propria professione, sensibile particolarmente ai profondi risvolti umani e alle esigenze di individuare scientificamente le dimensioni e le cause delle continue tragedie di cui si è occupato”, è il ricordo di Afeva in una nota, ricorda e ringrazia.

