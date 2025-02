E’ morto Ubaldo Bonuccelli, neurologo di fama per la malattia di Parkinson

MeteoWeb

E’ deceduto in seguito a una malattia il neurologo Ubaldo Bonuccelli, 75 anni, esperto di fama per la malattia di Parkinson, già professore ordinario all’Università di Pisa e direttore dell’uoc di neurologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa. Originario di Camaiore (Lucca), dopo essersi laureato nel 1975 all’Università di Pisa, nel 1979 si era specializzato in neurologia presso lo stesso Ateneo e in farmacologia nel 1989 all’Università di Cagliari. Ha maturato esperienze di neurofarmacologia di base e clinica grazie anche a soggiorni in istituzioni italiane e statunitensi – visiting scientist a Bethesda nel 1986, borsa di studio Fulbright a Chicago nel 1988 -, dedicandosi in particolare al Parkinson. Nel 2010 aveva collaborato alla stesura delle linee guida europee per la diagnosi e il trattamento della malattia di Parkinson, e alla loro revisione nel 2013. È stato anche presidente della Lega italiana contro la malattia di Parkinson (Limpe) per il biennio 2010-2011. Dal 2021 era in pensione ma aveva continuato a collaborare per la ricerca clinica con i suoi allievi.

Cordoglio per la scomparsa è stato espresso da Arno, l’Associazione ricerca neurologica di cui Bonucelli era direttore scientifico ea cui aveva dato vita nel 1986 insieme al professore Alberto Muratorio. Arno lo ricorda come persona “perspicace, capace di vedere sempre lontano, di intuire e capire prima degli altri. Disponibile alla divulgazione, disponibile verso i pazienti e la sua famiglia che amava sopra ogni cosa Era lui il motore delle idee dell’Arno”.

“Ci ha lasciato fisicamente ma noi faremo di tutto perché le sue idee ei suoi progetti vadano avanti”, afferma il presidente dell’associazione Gianfranco Antognoli. La salma sarà esposta dalle 12 di domani fino alle 15 di sabato a Pisa, nella sala del commiato della Pubblica assistenza di via Bargagna 2.

