Il motore green di Avio supera i test: un passo verso le missioni orbitali

Avio ha annunciato con soddisfazione il superamento dei primi test di accensione del nuovo motore green, il Multi Purpose Green Engine (Mpge), progettato per operazioni di servizio in orbita. Il motore, sviluppato con un investimento di circa 55 milioni di euro nell’ambito del Pnrr, ha utilizzato acqua ossigenata e kerosene come propellenti. I test, effettuati presso gli impianti Avio, hanno visto una sequenza di accensione e spegnimento del prototipo che ha raggiunto ottimi risultati.

Il successo di questi test segna un progresso significativo verso la realizzazione di un sistema di propulsione di nuova generazione, destinato a missioni di manutenzione satellitare, spostamenti orbitali e progetti come la navetta Space Rider e la nuova generazione dei razzi Vega. Il motore ha mostrato un’efficienza di combustione superiore alle aspettative, raggiungendo le condizioni termiche e di pressione previste e dimostrando una stabilità eccezionale durante la sequenza di accensione e spegnimento.

Questo traguardo è il risultato di una stretta collaborazione tra Avio e l’Agenzia Spaziale Italiana, con l’obiettivo di portare innovazione nel settore delle missioni spaziali, contribuendo a un futuro più sostenibile in orbita.

