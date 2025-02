Muore durante un’escursione in bici sul Monte Serra: ipotesi malore

MeteoWeb

Un uomo di 59 anni ha perso la vita questa mattina in un sentiero sul Monte Serra, in località Prato a Giovo nel comune di Buti (Pisa). L’uomo stava compiendo un’escursione in bici con gli amici: sono stati loro a lanciare l’allarme. L’incidente è avvenuto in una zona impervia. La causa della morte potrebbe essere un malore. Oltre all’ambulanza del 118 e ai Vigili del Fuoco di Cascina, è intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso 3.

