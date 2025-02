Nave cargo cinese arenata nella regione russa di Sakhalin, dichiarato lo stato di emergenza

MeteoWeb

Il governatore della regione insulare russa di Sakhalin nel Pacifico ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che una nave cargo cinese si è arenata al largo della sua costa sudoccidentale. Nessun pericolo per l’equipaggio dell’An Yang 2, che trasporta carbone e olio combustibile pesante, ha affermato il governatore Valery Limarenko in un post su Telegram. Il ministero delle emergenze russo ha affermato che a bordo erano presenti 20 membri dell’equipaggio. Limarenko ha affermato che non è stata registrata alcuna fuoriuscita di carburante, ma le autorità locali dovevano essere preparate per qualsiasi scenario. Il maltempo ha impedito alle squadre di soccorso di accedere alla nave portarinfuse, che è bloccata in acque poco profonde al largo del distretto di Nevelsky di Sakhalin, ha aggiunto. Le autorità regionali hanno affermato che si stavano preparando a pompare carburante fuori dalla nave danneggiata, arenata a circa 200 metri dalla costa.

All’inizio di quest’anno, centinaia di volontari nella Russia sud-occidentale hanno trascorso settimane cercando di contenere una massiccia fuoriuscita di olio combustibile da due petroliere colpite dalla tempesta nello stretto di Kerch, vicino alla Crimea.

La regione di Sachalin, che si trova nell’estremo oriente russo, comprende una grande isola con lo stesso nome e le 4 isole Curili, oggetto di una disputa territoriale decennale tra Russia e Giappone che ha impedito loro di firmare un trattato di pace alla fine della II Guerra Mondiale. Le truppe sovietiche si appropriarono delle isole, note in Giappone come Territori del Nord, alla fine della guerra e da allora la Russia ne ha mantenuto il controllo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.