Nave incagliata, terminate le operazioni anti-inquinamento

Proseguono le procedure per la messa in sicurezza dell’area attorno alla nave mercantile Guang Rong, incagliata contro il pontile di Marina di Massa (Massa Carrara) dalla sera di martedì 28 gennaio a causa della tempesta. Per contenere la fuoriuscita di combustibile in mare, nei giorni scorsi erano iniziate le procedure di sistemazione in acqua di due tipologie diverse di panne: panne assorbenti più vicine al perimetro della nave, e panne galleggianti più esterne poste sopra la superficie dell’acqua e per circa 70 centimetri sotto la superficie. Si tratta di supporti di contenimento che insieme, in modo complementare, riescono a creare una barriera per l’eventuale fuoriuscita di combustibili e oli dalla nave. Dalla capitaneria di Porto di Marina di Carrara, il comandante Tommaso Pisino conferma che oggi è terminata con successo la procedura di sistemazione in acqua delle due tipologie di panne.

Questa mattina i sommozzatori hanno provato un’ispezione subacquea ma, a causa della visibilità ridotta, l’immersione è stata interrotta e riprenderà domani. Per lo svuotamento dei serbatoi della nave, contenente oltre 100 tonnellate di gasolio, sono in corso valutazioni sulla modalità più idonea con cui agire.

