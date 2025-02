Neutrino record, INFN: “risultato che apre prospettive scientifiche affascinanti”

MeteoWeb

“Lo straordinario risultato di KM3NeT apre prospettive scientifiche davvero affascinanti, e premia il grande impegno della nostra comunità“. Così il Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Antonio Zoccoli, commenta il ruolo che il telescopio sottomarino al largo della Sicilia ha avuto nella scoperta del neutrino da record. La scoperta, prosegue, “dimostra anche il valore che gli investimenti in infrastrutture di ricerca sono in grado di generare. Investimenti che l’INFN ha potuto realizzare nel progetto KM3NeT grazie al ministero dell’Università e della Ricerca e alla Regione Siciliana, che oggi ringraziamo per il loro supporto”, aggiunge. “La gigantesca infrastruttura sottomarina di KM3NeT continuerà a crescere e ad accrescere così il suo già grande potenziale di scoperta grazie al progetto KM3NeT4RR, finanziato con i fondi PNRR riservati dal Mur – conclude – al potenziamento delle infrastrutture di ricerca“.

L’INFN e il telescopio KM3NeT

L’INFN è tra i principali enti che partecipano alla Collaborazione KM3NeT. Sin dagli anni ’90 del secolo scorso, l’ente ha avuto un ruolo guida nello sviluppo dell’astronomia con neutrini nel Mediterraneo. Le responsabilità italiane in KM3NeT includono la realizzazione della stazione di terra di Arca e la progettazione dell’infrastruttura sottomarina.

“Contributi sostanziali – rileva l’INFN – sono stati forniti con la progettazione di elementi cruciali del telescopio sottomarino, con un articolato programma di attività di simulazione e analisi dei dati, e inoltre con un enorme contributo alla costruzione dell’apparato, attività a cui concorrono tutti i gruppi italiani, e che si concentra in particolare nei siti di integrazione dei Laboratori Nazionali del Sud e del laboratorio Capacity a Caserta. Numerosi sono anche gli incarichi apicali e di responsabilità ricoperti nel tempo da molti italiani e italiane”.

Bernini: “l’Italia ha un ruolo da protagonista”

Un risultato “eccezionale”: così il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini commenta la scoperta del neutrino più ricco di energia mai visto da parte del progetto KM3NeT, al quale l’Italia contribuisce in modo importante. “È entusiasmante vedere come il progetto KM3NeT ci stia offrendo oggi uno sguardo nuovo sull’universo. È un eccezionale passo avanti nella conoscenza, una scoperta che apre a straordinarie prospettive scientifiche”, osserva Bernini.

“Un successo – prosegue – che conferma ancora una volta la qualità della nostra comunità scientifica e l’importanza degli investimenti che stiamo facendo come Ministero nelle infrastrutture di ricerca. Siamo sulla strada giusta, quella del progresso della scienza con il rafforzamento delle collaborazioni scientifiche internazionali. E l’Italia c’è, l’Italia – conclude – ha un ruolo da protagonista“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.