Neve in Abruzzo: chiuso tratto della SS487 “di Caramanico Terme”

A causa delle intense nevicate, la SS487 “di Caramanico Terme” in Abruzzo è temporaneamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra Sant’Eufemia a Maiella e Pacentro. La circolazione è temporaneamente indirizzata sui percorsi alternativi con indicazioni in loco. Il personale e i mezzi sgombraneve Anas sono al lavoro per la pulizia del piano viabile e per ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di piena sicurezza per la circolazione stradale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

