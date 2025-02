Neve e bilancio idrico: il doppio volto dell’inverno italiano tra Alpi e Appennini

MeteoWeb

Nel pieno della stagione invernale, il panorama nivologico italiano si presenta complesso e caratterizzato da marcate differenze geografiche e altimetriche. Sebbene le recenti nevicate abbiano contribuito a migliorare la situazione sulle Alpi, il valore complessivo dello Snow Water Equivalent (SWE) continua a evidenziare un deficit significativo, attestandosi al -58% su scala nazionale. In particolare, gli Appennini si trovano in una situazione di forte criticità, con accumuli nevosi ben al di sotto della media e una stagione che si profila tra le peggiori degli ultimi quattordici anni.

L’accumulo della neve dipende in larga misura dall’interazione tra precipitazioni e temperature. A gennaio, il Nord Italia ha beneficiato di un incremento delle precipitazioni, che ha permesso un recupero parziale del manto nevoso sulle Alpi. Tuttavia, la situazione appare ben diversa nel Centro-Sud, dove le precipitazioni sono state più irregolari e spesso insufficienti a compensare il deficit accumulato nelle settimane precedenti. Questo divario si è accentuato a causa di temperature mediamente più elevate rispetto alla norma, un elemento chiave che ha influenzato direttamente la distribuzione della neve.

Le temperature più miti hanno infatti limitato la formazione di neve alle quote medio-basse, determinando una condizione in cui anche le precipitazioni abbondanti si sono trasformate in pioggia anziché in nevicate. Questo ha ridotto l’accumulo stagionale e modificato il bilancio idrico complessivo. Normalmente, la neve funge da riserva d’acqua naturale, immagazzinando l’umidità in forma solida durante i mesi invernali e rilasciandola gradualmente in primavera e in estate attraverso il processo di fusione. Quando invece la neve non si accumula a sufficienza o viene sostituita da precipitazioni liquide, l’acqua entra immediatamente nel ciclo idrologico, favorendo il deflusso superficiale e riducendo la disponibilità idrica nei mesi successivi. Questa situazione può avere conseguenze rilevanti sugli ecosistemi e sulle attività umane che dipendono dall’approvvigionamento idrico stagionale.

Un ulteriore aspetto distintivo di questa stagione invernale è il marcato contrasto tra le diverse fasce altimetriche. Se sulle Alpi la neve ha raggiunto valori complessivamente in linea con la media di lungo periodo, sugli Appennini il bilancio rimane fortemente negativo. Questa dicotomia non si manifesta solo su scala geografica, tra il Nord e il Centro-Sud, ma anche all’interno dello stesso territorio, con le quote più elevate che riescono ancora a mantenere un certo accumulo nevoso, mentre le zone di media e bassa montagna registrano valori sempre più esigui.

Il quadro che emerge è quello di un inverno caratterizzato da una forte disomogeneità, in cui coesistono due dinamiche contrapposte. Da un lato, le Alpi mostrano segnali di stabilità, con un innevamento che, seppur ancora deficitario, ha beneficiato delle precipitazioni più recenti. Dall’altro, gli Appennini affrontano una stagione estremamente povera di neve, aggravata da un regime termico più mite che ha limitato la formazione di accumuli significativi. Questa tendenza si inserisce in un contesto più ampio, in cui il cambiamento climatico continua a influenzare i modelli meteorologici e la distribuzione della neve in Italia, ridisegnando il bilancio idrico e creando scenari sempre più complessi per la gestione delle risorse naturali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.