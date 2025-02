Neve Etna: impianti sciistici temporaneamente chiusi, ma la montagna offre tante alternative

MeteoWeb

Gli impianti del comprensorio sciistico Etna Sci sono attualmente fuori servizio a causa di problemi tecnici derivanti da fattori esterni e riconducibili a soggetti terzi, estranei all’azienda di riferimento. Secondo il comunicato, “il gestore, la società Star, non ha alcuna responsabilità in merito e si considera parte lesa nella vicenda. L’azienda, determinata a tutelare i propri interessi e quelli degli utenti, si riserva di intraprendere azioni legali nei confronti di coloro che hanno causato questa chiusura. Nel frattempo, il team è al lavoro per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile, con l’obiettivo di ripristinare la piena operatività degli impianti“.

Nonostante la momentanea sospensione delle attività sciistiche, la montagna offre scenari spettacolari e numerose opportunità per vivere un’esperienza immersiva nella natura, lontano dal caos. L’abbondante innevamento permette di praticare alternative affascinanti allo sci tradizionale, come le escursioni con le racchette da neve, accessibili a tutti, o le uscite con gli sci per gli appassionati più esperti che desiderano avvicinarsi allo ski touring.

Per chi vuole esplorare il fascino della montagna innevata in modo diverso, i maestri della Ski Academy EtnaSci sono pronti a guidare gli ospiti in avventure uniche, garantendo professionalità e sicurezza. La neve c’è, le attività non mancano: è il momento perfetto per scoprire nuovi modi di vivere la montagna.

La Sicilia offre un’esperienza sciistica unica e suggestiva, che combina sport invernali e panorami mozzafiato. Sciare sull’Etna è un’esperienza straordinaria: le piste si snodano tra paesaggi lavici e boschi innevati, con il Mar Mediterraneo che si estende all’orizzonte. Le principali stazioni sciistiche dell’Etna sono Piano Provenzana, sul versante nord, e Nicolosi-Rifugio Sapienza, sul versante sud, entrambe dotate di impianti di risalita e servizi per sciatori e snowboarder.

Oltre all’Etna, anche i Monti Nebrodi e le Madonie offrono possibilità per gli amanti della neve, con impianti a Piano Battaglia nelle Madonie, un piccolo ma suggestivo comprensorio sciistico immerso in un paesaggio montano incantevole.

