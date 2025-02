La neve indugia in Emilia-Romagna e Piemonte, spolverata sul Monte Cimone e sulle colline di Torino | FOTO

MeteoWeb

L’Italia sta ancora affrontando gli effetti di 2 perturbazioni: una punta la Sicilia, e potrebbe determinare situazioni critiche nelle prossime ore, mentre l’altra nelle scorse ore ha insistito al Centro/Nord, imbiancando diverse località dopo le nevicate di ieri. La quota neve tenderà a risalire fino a superare i 1000 metri in giornata a causa del progressivo rialzo termico dello stato atmosferico in corrispondenza del Nord.

In Piemonte nella notte la neve è tornata ad imbiancare la pianura dell’Alessandrino sudorientale, fino a 200 metri di quota. Imbiancate le colline di Torino, con fiocchi dai 400-450 metri di quota.

Una bella nevicata ha anche interessato le piste da sci del comprensorio del Monte Cimone, come riporta Emilia Romagna Meteo: nella gallery la situazione a Passo del Lupo, Le Polle e Lago della Ninfa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.