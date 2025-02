Neve Maiorca: un fenomeno raro con precedenti storici sorprendenti

MeteoWeb

Oggi la montagna più alta di Maiorca e le cime più elevate della Serra de Tramuntana si sono risvegliate sotto una coltre bianca, un evento che, seppur raro, non è del tutto inedito per l’isola. Maiorca, con il suo clima tipicamente mediterraneo e inverni generalmente miti, è solo occasionalmente interessata da nevicate, specialmente a bassa quota. Tuttavia, l’analisi degli eventi storici mostra come la neve, pur rimanendo un fenomeno straordinario, si sia presentata con una certa ricorrenza negli ultimi decenni, a volte persino raggiungendo la capitale, Palma di Maiorca.

Uno degli episodi più significativi si è verificato nel marzo 2023, quando la tempesta Juliette ha portato nevicate eccezionali fino al livello del mare. Gli accumuli hanno raggiunto i 10 cm a soli 600 metri di altitudine, un evento che è stato classificato tra i più intensi degli ultimi 70 anni. Anche nel febbraio 2012, un’ondata di gelo ha provocato un leggero manto nevoso su Palma, con temperature minime che hanno toccato i -4,5°C. Altri episodi documentati includono le nevicate del gennaio 2005 e del febbraio 1983, entrambe con accumuli registrati nella capitale, nonché il gennaio 1999, quando fiocchi di neve furono osservati nell’est dell’isola e a Palma.

Andando ancora più indietro nel tempo, l’evento del gennaio 1985 si distingue per le basse temperature, con valori che hanno raggiunto i -6°C e nevicate diffuse nella metà settentrionale dell’isola. Più di recente, nel gennaio 2023, si sono registrate brevi precipitazioni nevose fino al livello del mare, con fiocchi visibili a Palma, un fenomeno che ha sorpreso residenti e turisti. Tuttavia, l’episodio più estremo della storia recente risale al 1956, quando l’intera isola fu coperta di neve per sette giorni consecutivi, un evento senza precedenti nella climatologia maiorchina.

La rarità di queste nevicate si deve alla configurazione climatica dell’isola, dove la temperatura media invernale a Palma si aggira intorno ai 9,9°C nel mese di gennaio. Le precipitazioni nevose sono più comuni sulle cime della Serra de Tramuntana, generalmente oltre i 500 metri di altitudine, mentre le nevicate in pianura o lungo la costa rimangono eventi eccezionali, verificatisi appena cinque volte tra il XX e il XXI secolo.

Negli ultimi anni, tuttavia, si è osservata una maggiore frequenza di questi episodi, spesso legati a configurazioni meteorologiche particolari, come la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), che può favorire improvvisi cali termici e precipitazioni intense.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.