Neve in Piemonte, i fiocchi imbiancano l’Alessandrino

La neve sta imbiancando il Piemonte dalla serata di ieri e i fiocchi hanno raggiunto anche l’Alessandrino. In A26 Genova-Gravellona Toce segnalata neve tra il bivio con la A10 Genova-Savona e quello con la diramazione Predosa-Bettole. Imbiancata anche la A7 Serravalle-Genova, tra Serravalle Scrivia e Bolzaneto (Genova). Per quanto riguarda gli accumuli, indicati a metà mattinata dalle centraline Arpa 25 cm a Bosio (Alta Val Lemme) nelle località Bric Castellaro e Capanne di Marcarolo; 22 cm a Bric Berton di Ponzone (Alto Acquese) e 11 cm a Carrega Ligure (Alta Val Borbera). Paesaggio imbiancato anche a Caldirola, in Val Curone, al confine con la Val Borbera.

