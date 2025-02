NGC 2040: una rosa di fuoco catturata dal telescopio Gemini South

MeteoWeb

NGC 2040 è un giovane ammasso aperto di stelle situato nella Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della Via Lattea, a circa 160.000 anni luce dalla Terra. Questo ammasso stellare appartiene alla categoria delle associazioni OB, caratterizzate dalla presenza di più di una dozzina di stelle di tipo spettrale O e B. Queste stelle massicce vivono per pochi milioni di anni, bruciando a temperature elevatissime prima di esplodere come supernove. L’energia rilasciata da queste esplosioni contribuisce alla formazione della struttura di NGC 2040, mentre il materiale espulso favorisce la nascita della prossima generazione di stelle.

La struttura delicata della nebulosa che avvolge l’ammasso, simile a una rosa di San Valentino, è stata rivelata grazie alle osservazioni del telescopio Gemini South, parte dell’Osservatorio Internazionale Gemini. Questo strumento, finanziato in parte dalla National Science Foundation degli Stati Uniti e gestito da NSF NOIRLab, utilizza un telescopio ottico/infrarosso da 8 metri, perfettamente adatto a catturare sia la luminosità intensa delle stelle che il bagliore diffuso della nebulosa circostante.

I dettagli

NGC 2040 è costituito principalmente da atomi di idrogeno e ossigeno. Questi elementi, eccitati dalla radiazione ultravioletta delle stelle massicce vicine, emettono luce in una vasta gamma di lunghezze d’onda, dall’ultravioletto all’infrarosso. I filtri speciali del telescopio Gemini South consentono di isolare specifiche lunghezze d’onda di questa luce emessa, evidenziando il rosso intenso e l’arancione dell’idrogeno incandescente e il blu chiaro dell’ossigeno luminoso. Il bianco brillante rappresenta invece le aree in cui entrambi gli elementi sono presenti in abbondanza.

Il nome NGC 2040 deriva dal New General Catalogue degli oggetti del cielo profondo, compilato per la prima volta da John Dreyer nel 1888. Osservazioni più recenti hanno rivelato che l’ammasso fa parte di una vasta struttura di gas interstellare nota come LH 88, una delle più grandi regioni attive di formazione stellare nella Grande Nube di Magellano. Nel corso del prossimo milione di anni, migliaia di nuove stelle nasceranno in questa regione.

La maggior parte delle stelle della Via Lattea, compreso il nostro Sole, si è probabilmente formata in ammassi aperti simili a NGC 2040. Quando le stelle di tipo O e B termineranno la loro esistenza come supernove, arricchiranno l’ammasso con elementi essenziali come carbonio, ossigeno e ferro. Questi, insieme all’idrogeno abbondante, forniranno gli ingredienti fondamentali per la nascita di nuove stelle, pianeti e, forse, della vita stessa.

Le stelle luminose visibili nell’immagine appaiono distanti tra loro, ma condividono movimenti simili attraverso lo spazio, suggerendo una comune origine. Le strutture nebulose stratificate di LH 88 sono i resti di stelle ormai scomparse. I delicati petali della “rosa cosmica” sono stati modellati dalle onde d’urto delle supernove e dai venti stellari generati dalle stelle O e B.

Nel suo insieme, la “rosa” di LH 88 racconta una storia di morte e rinascita, dove la polvere delle stelle defunte diventa il seme per nuovi astri e sistemi planetari. Ma, come una rosa, la bellezza di LH 88 è effimera: nel giro di pochi milioni di anni, un battito di ciglia nella scala temporale dell’universo, il gas e la polvere verranno incorporati in giovani stelle o dispersi nello spazio interstellare. Nel frattempo, le stelle nate nell’ammasso intraprenderanno i loro viaggi indipendenti attraverso la galassia, continuando il ciclo senza fine dell’evoluzione stellare.

