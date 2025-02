“Dalla NOAA allarmismo climatico”, licenziati centinaia di scienziati

MeteoWeb

Un’ondata di licenziamenti ha colpito la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agenzia federale statunitense responsabile delle previsioni meteorologiche, delle analisi climatiche e della conservazione marina. Centinaia di scienziati ed esperti sono stati rimossi nell’ambito dei drastici tagli alla pubblica amministrazione imposti dall’amministrazione Trump.

La notizia è stata resa pubblica dal deputato democratico Jared Huffman, che ha denunciato l’azione come un tentativo di smantellare le istituzioni scientifiche governative. I licenziamenti sono stati supervisionati dal Dipartimento per l’efficienza governativa (DOGE), guidato da Elon Musk, il quale sta attuando il controverso piano “Project 2025“, sviluppato dalla Heritage Foundation. Secondo i promotori del progetto, la NOAA sarebbe uno dei “principali motori dell’industria dell’allarmismo climatico“, giustificando così l’intenzione di ridimensionare l’agenzia e di privatizzare il Servizio Meteorologico Nazionale, affidandolo a società come AccuWeather.

Huffman ha espresso preoccupazione per le conseguenze di questa politica, affermando che la rimozione di scienziati ed esperti potrebbe mettere a rischio la sicurezza pubblica. Anche le associazioni ambientaliste hanno reagito con dure critiche. Miyoko Sakashita, direttrice dell’area oceani del Center for Biological Diversity, ha definito l’operazione “un vero e proprio sabotaggio“, sottolineando il pericolo per i programmi di protezione marina e sicurezza in mare. Nel frattempo, la NOAA ha evitato commenti specifici sui licenziamenti, limitandosi ad assicurare la continuità del servizio.

