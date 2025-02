In Norvegia un ponte sospeso a campata unica di 3700 metri: l’opera ingegneristica straordinaria e un impatto epocale

MeteoWeb

La Norvegia si prepara ad affrontare una grande e ambiziosa opera infrastrutturale della sua storia: un ponte sospeso a campata unica di 3700 m a Sognefjord sulla E39. L’obiettivo è a lungo termine: eliminare la necessità di numerosi traghetti, sostituendoli con ponti e tunnel. La sfida ingegneristica ha fatto i conti con qualche difficoltà dovuta alla conformazione geografica del territorio. La Norwegian Public Roads Administration (NPRA), dopo decenni di esperienza nella costruzione di strade, ha compreso che la rete di fiordi e laghi norvegesi non è stata progettata per essere attraversata facilmente dagli autoveicoli. Le strade locali sono strette e tortuose, e gli spostamenti tra le città richiedono spesso più tragitti in traghetto, ognuno dei quali può durare fino a 45 minuti.

Un’opera ingegneristica straordinaria

Per superare gli ostacoli naturali, la NPRA ha sviluppato soluzioni ingegneristiche all’avanguardia, tra cui ponti sospesi, tunnel e incroci sotterranei. Il progetto include opere da record, come il ponte sospeso sul Sognefjord, che sarà caratterizzato da torri alte 455 metri e una campata di 3.700 metri, quasi il doppio del ponte Akashi-Kaikyo in Giappone (1.991 metri). Per realizzarlo sarà necessario un nuovo tipo di acciaio, attualmente in fase di sviluppo con il supporto di scienziati sudcoreani. Questo materiale, più resistente rispetto all’acciaio tradizionale, consentirà di ridurre il diametro dei cavi portanti a circa 1 metro, con un significativo risparmio sui costi e sul peso complessivo della struttura. Inoltre, i ponti sospesi offrono vantaggi significativi in termini di manutenzione rispetto ad altre soluzioni.

Un impatto epocale

Se completato, questo progetto trasformerà radicalmente l’accessibilità della costa norvegese, migliorando la qualità della vita dei residenti e rendendo la regione più attrattiva per il turismo e gli investimenti. Inoltre, l’impresa ingegneristica attirerà l’attenzione globale, ponendo la Norvegia al centro dell’innovazione infrastrutturale mondiale.

L’ambizione di questo progetto non riguarda solo la costruzione di una nuova autostrada, ma la ridefinizione del rapporto tra uomo e natura in un paese in cui la geografia ha sempre imposto limiti severi agli spostamenti. La Norvegia si appresta così a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’ingegneria civile, dimostrando come la tecnologia possa superare anche le sfide più ardue.

