Torna l’allerta smog in alcune province dell’Emilia-Romagna. Da domani sabato 22 febbraio fino a lunedì 24 sono in vigore i divieti supplementari nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna, in pratica tutta l’area emiliana.

