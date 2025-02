Nuova spolverata di neve sui rilievi del Veneto | FOTO

MeteoWeb

Nelle ultime 24 ore, il ritorno del maltempo ha portato una nuova spruzzata di neve sui rilievi del Veneto, con accumuli più significativi nelle Prealpi Bellunesi. Le nevicate hanno depositato dai 5-10 fino ai 40 centimetri di neve fresca, mentre il manto nevoso ha raggiunto i 110 centimetri sulle Dolomiti. Secondo il bollettino Arpav, le precipitazioni più abbondanti si sono registrate sul Monte Rite, a Cibiana, in Val Salatis sopra Tambre d’Alpago e sul Monte Grappa, dove si sono accumulati 40 centimetri di neve. Anche il Nevegal ha ricevuto un apporto considerevole (35 cm), così come le Pale di San Martino sopra Taibon, con 38 centimetri. Attualmente, il manto nevoso tocca i 110 centimetri a Col dei Baldi-Alleghe e i 109 centimetri a Campomolon di Arsiero, in provincia di Vicenza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.