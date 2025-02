Nuovo blackout a Cuba: l’isola ripiomba nell’oscurità

MeteoWeb

L’Unione Elettrica di Cuba ha previsto per oggi un deficit energetico record di 1.870 megawatt, con circa il 60% dell’isola destinata a rimanere al buio. L’ultima volta che le autorità del Paese avevano annunciato un dato simile, a ottobre 2024, Cuba è piombata in un blackout totale, durato giorni. Le temperature oltre +30°C complicano ulteriormente la situazione e la tensione è alta in alcune zone del Paese, che sono già senza corrente da oltre un giorno. Una di queste è la città di Cienfuegos, di 177 mila abitanti, tra le più colpite dai blackout.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.