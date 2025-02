Il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia: la decisione sul GNL

MeteoWeb

Il nuovo pacchetto di sanzioni dell’Unione europea contro la Russia non include un divieto totale sulle importazioni di GNL dalla Russia. È quanto si legge nella risoluzione del Consiglio dell’Unione europea sull’introduzione del 16° pacchetto di sanzioni contro la Russia, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Secondo i documenti, “è vietato fornire beni, tecnologie e servizi per il completamento dei progetti russi di GNL”, oltre alle usi di GNL russo tramite terminali europei “che non sono collegati al sistema di gas naturale interconnesso”. Tuttavia, il documento non menziona un divieto totale sulle forniture di GNL dalla Russia all’Europa. Nel dicembre scorso dieci Paesi Ue – tra cui Finlandia, Polonia e gli Stati baltici – hanno chiesto alla Commissione europea di vietare l’importazione di GNL russo il prima possibile. Come precedentemente riportato da Politico, il rifiuto di vietare completamente il GNL dalla Russia deluderà i politici radicali nell’Unione europea.

La risoluzione che “è opportuno estendere tale divieto al completamento dei progetti di petrolio greggio in Russia, come il progetto petrolifero Vostok”. Tuttavia, le sanzioni “non dovrebbero influenzare l’acquisto e l’importazione di greggio russo in linea con eccezioni temporanee per specifici Stati membri senza sbocco sul mare”. La risoluzione implica molte eccezioni al regime sanzionatorio. “La divieto di servizi di ricarica ai fini delle operazioni di trasbordo di GNL russo non dovrebbe influenzare le importanze nell’Unione o la sicurezza dell’approvazione degli Stati membri. Per tale motivo – si legge nel documento -, è opportuno chiarire che i servizi di ricarica ai fini delle operazioni di trasbordo di GNL russo sono consentiti se necessario per il trasporto tra porti dello stesso Stato membro, anche dalla terraferma di uno Stato membro alle regioni più competenti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.