Un nuovo strumento per monitorare il clima in Italia: la Fondazione CMCC annuncia nuovo dataset

La Fondazione CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) ha recentemente annunciato la pubblicazione di un nuovo dataset, lo Statistical Downscaling through Empirical Quantile Mapping for an ensemble of Global Climate Models over Italy (SD-EQM_GCMs_IT). Questo dataset rappresenta un importante contributo alla ricerca sul cambiamento climatico, fornendo informazioni ad alta risoluzione per l’Italia e permettendo di monitorare meglio le previsioni future a livello locale.

Il dataset è basato su una tecnica avanzata di downscaling statistico, chiamata Empirical Quantile Mapping (EQM), applicata a un ensemble di modelli climatici globali (GCMs) provenienti dal progetto CMIP6 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 6). La tecnica di EQM consente di correggere i bias dei modelli climatici, migliorando la precisione delle proiezioni a scala regionale, particolarmente utile per analizzare i cambiamenti climatici in aree specifiche come l’Italia.

Il periodo di copertura va dal 1985 al 2100, includendo una fase storica (1985-2014) e due scenari futuri (2015-2100): SSP1-2.6, che rappresenta un futuro a basse emissioni di gas serra, e SSP3-7.0, che simula uno scenario con alte emissioni. Questi scenari sono fondamentali per valutare come diverse traiettorie di sviluppo possano influire sul clima, in base alle politiche ambientali adottate globalmente.

Un altro elemento di grande valore è l’utilizzo della Copernicus European Regional Reanalysis (CERRA) come riferimento per il downscaling, con una risoluzione orizzontale di circa 5,5 km. CERRA fornisce una base di alta qualità per ottenere proiezioni ad alta risoluzione, cruciale per ottenere una stima precisa delle condizioni climatiche in Italia.

Il dataset offre valori giornalieri per variabili climatiche chiave, tra cui temperatura media, massima e minima, velocità media del vento, umidità relativa media e precipitazioni cumulate. Per ogni variabile e scenario, sono disponibili anche la media e la deviazione standard dell’ensemble, che permettono di valutare la variabilità delle proiezioni.

Il dataset SD-EQM_GCMs_IT rappresenta un importante strumento per ricercatori, decisori politici e per la comunità scientifica, consentendo di meglio comprendere l’evoluzione dei cambiamenti climatici a livello regionale e di sviluppare politiche di adattamento più efficaci. Grazie alla sua alta risoluzione e alla validazione basata su dati di alta qualità, il dataset offre uno strumento potente per analizzare l’impatto del cambiamento climatico in Italia, aiutando a pianificare interventi e misure di prevenzione.

La Fondazione CMCC, con il suo impegno nella ricerca sul cambiamento climatico, contribuisce in modo significativo alla costruzione di un futuro sostenibile, mettendo a disposizione della comunità scientifica e dei responsabili delle politiche ambientali risorse cruciali per affrontare le sfide globali legate al riscaldamento globale e alle sue implicazioni per le società umane e gli ecosistemi.

