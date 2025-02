Obiettivo Luna: nato in Italia il cuore della futura stazione spaziale

MeteoWeb

Il cuore della futura stazione spaziale lunare è nato in Italia. Si tratta di Halo (Habitation And Logistics Outpost), il modulo pressurizzato realizzato negli stabilimenti Thales Alenia Space (Thales – Leonardo) di Torino. Il modulo è pronto a partire per gli Stati Uniti alla fine di marzo, dove la Northrop Grumman completerà l’allestimento interno presso la sua sede di Gilbert, in Arizona. Il lancio di Halo è previsto per la fine del 2027, ha dichiarato all’ANSA Walter Cugno, vicepresidente per l’Esplorazione e la Scienza di Thales Alenia Space, durante una visita alla camera pulita in cui il modulo è stato preparato per il viaggio.

Questo traguardo rappresenta un passo cruciale nel programma Artemis della NASA, che punta a riportare gli astronauti sulla Luna e coinvolge decine di Paesi e agenzie spaziali, tra cui l’ESA (Agenzia Spaziale Europea) e l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana).

Halo sarà il primo nucleo della stazione spaziale Gateway, un avamposto in orbita lunare dove gli astronauti potranno vivere e lavorare in vista delle missioni sulla superficie del nostro satellite. Il modulo avrà una vita operativa di 15 anni e fungerà da elemento centrale a cui verranno agganciati gli altri componenti della stazione.

Secondo Jon Olansen, responsabile del programma Gateway per la NASA, Halo e la futura stazione spaziale lunare rappresentano una tappa fondamentale per l’esplorazione spaziale, aprendo la strada alle missioni dirette verso Marte.

