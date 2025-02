Oggi il disinnesco di un residuato bellico a Bressanone: Brennero off limits

MeteoWeb

In corso il disinnesco di un residuato bellico trovato durante lavori di scavo a Bressanone. Circa 500 persone hanno dovuto lasciare le loro case. La bomba aerea della II Guerra Mondiale è stata rinvenuta nella zona industriale della citta della valle Isarco, nei pressi della sede della Duka. L’autostrada, la statale e anche la ferrovia del Brennero sono in “zona rossa”: il traffico sull’asse transalpina è interrotto dalle ore 08:30 a fine lavori di disinnesco. Gli specialisti della Brigata Alpina “Julia” hanno realizzato opere di barricamento intorno al residuato bellico, che permetteranno di agire in sicurezza durante le delicate fasi di rimozione in modalità remota di entrambe le spolette della bomba, che una volta resa inoffensiva verrà trasportata in cava di ghiaia Gasser a Naz-Sciaves, dove sarà fatta brillare in modo controllato tra le 13 e le 18.

