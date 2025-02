Oggi il Safer Internet Day, giornata dedicata alla sicurezza online

MeteoWeb

Oggi, 11 febbraio 2025, si celebra il Safer Internet Day (SID), una giornata mondiale dedicata alla sicurezza online, che coinvolge milioni di persone in circa 200 paesi e territori. Istituita dalla Commissione Europea nel 2004, l’iniziativa ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare tutti, in particolare i più giovani, sull’importanza di un uso consapevole e sicuro di Internet. Il SID invita a riflettere non solo sulle opportunità che la rete offre, ma anche sul ruolo attivo e responsabile che ogni utente ha nella costruzione di un ambiente digitale positivo e protetto.

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day è diventato un appuntamento di riferimento per le tematiche legate alla sicurezza online, sostenuto da una rete globale di attori, tra cui istituzioni, industria, educatori e famiglie. Internet, infatti, è un potente strumento che offre opportunità straordinarie per l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze, ma porta con sé anche rischi legati alla sicurezza e alla privacy.

La giornata di oggi è quindi l’occasione per promuovere iniziative concrete che possano tutelare i giovani dai pericoli online, educandoli a comportamenti responsabili e a una navigazione sicura, per un futuro digitale più protetto.

