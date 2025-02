Oggi il World Nutella Day, la festa della crema nata nel ’64

MeteoWeb

Oggi il World Nutella Day, la festa della crema spalmabile alle nocciole nata nel 1964. L’iniziativa è nata il 5 febbraio 2007 da Sara Rosso, blogger americana appassionata del prodotto realizzato dallo stabilimento di Alba (Cuneo) del gruppo agroalimentare Ferrero. La giornata internazionale di festa invita gli appassionati a condividere foto, idee, ispirazioni e ricette sui social media, utilizzando #worldnutelladay e taggando @nutellaitalia!

Per gli amanti della Nutella è inoltre possibile visitare la mostra “Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella”, iniziativa che celebrare i 60 anni di storia del prodotto e in programma al Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma (Maxxi) fino al 20 aprile. La mostra è a cura di Chiara Bertini per il Maxxi in collaborazione con Ferrero.

