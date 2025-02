Un’ondata di inquinamento in Europa: cause e conseguenze per la salute, la situazione in Italia | MAPPA

MeteoWeb

Un’ondata di inquinamento atmosferico sta colpendo diverse aree dell’Europa, con livelli elevati di particolato fine (PM10 e PM2.5) che stanno superando i limiti di sicurezza imposti dalle normative ambientali. Le autorità di diversi Paesi stanno monitorando la situazione e raccomandando precauzioni alla popolazione, specialmente per le categorie più vulnerabili come bambini, anziani e persone con problemi respiratori. E’ quanto si legge in uno studio.

Le cause dell’inquinamento

Le principali fonti di emissione del particolato fine includono:

Riscaldamento residenziale: l’uso di combustibili solidi rappresenta una delle principali cause dell’inquinamento invernale. In Francia, ad esempio, il settore residenziale è responsabile di una quota significativa delle emissioni di particelle fini.

Traffico veicolare: i motori rilasciano nell’aria particolato che contribuisce all’inquinamento urbano, soprattutto nelle grandi città.

Condizioni meteorologiche: un’area di alta pressione stazionaria sta favorendo l’accumulo di inquinanti nell’atmosfera. L’assenza di vento e le inversioni termiche impediscono la dispersione delle particelle, peggiorando la qualità dell’aria.

Conseguenze per la salute

L’esposizione prolungata al particolato fine è associata a numerosi problemi di salute:

Malattie respiratorie: le particelle fini possono penetrare profondamente nei polmoni e aggravare condizioni come asma e bronchite cronica.

Problemi cardiovascolari: l’inquinamento atmosferico è legato a un aumento del rischio di infarti e ictus.

Aumento della mortalità prematura: studi scientifici hanno dimostrato una correlazione tra l’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico e un aumento della mortalità prematura, soprattutto tra le persone anziane.

Le misure adottate

Per fronteggiare l’emergenza, alcune città europee stanno introducendo misure temporanee:

Limitazioni al traffico: in diverse metropoli sono stati imposti blocchi alla circolazione dei veicoli più inquinanti e l’abbassamento dei limiti di velocità.

Incentivi per il trasporto pubblico: alcune amministrazioni locali stanno incentivando l’uso dei mezzi pubblici con tariffe ridotte o gratuite.

Sensibilizzazione sul riscaldamento domestico: campagne di informazione mirano a sensibilizzare i cittadini sull’uso di sistemi di riscaldamento meno inquinanti.

La mappa

La mappa termica illustra chiaramente le concentrazioni di particolato fine nell’aria su una vasta area dell’Europa. Le zone in rosso intenso rappresentano i livelli più alti di inquinamento, concentrati principalmente nell’Europa centrale e orientale, includendo Paesi come Polonia, Germania e Slovacchia.

L’immagine evidenzia:

Un’elevata densità di particelle fini nell’area compresa tra Berlino, Varsavia e Praga, segno di un accumulo significativo di inquinanti.

Livelli medi di inquinamento in Italia settentrionale.

Zone con minori concentrazioni di particolato nell’Europa occidentale e meridionale, grazie a condizioni meteorologiche più favorevoli o una minore densità di fonti inquinanti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.