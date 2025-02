Ontario rompe il contratto con Starlink: ritorsione contro i dazi imposti da Trump

MeteoWeb

Il premier dell’Ontario, la provincia più popolosa del Canada, ha interrotto il contratto con Starlink, la società di Elon Musk che fornisce servizi internet, in risposta all’imposizione di dazi al Paese nordamericano decisa dal presidente americano, Donald Trump. Nel dettaglio Doug Ford aveva firmato a novembre un accordo da 100 milioni di dollari canadesi (66,5 milioni di euro) con la società di Musk per fornire internet ad alta velocità ai residenti che vivono nelle zone rurali e settentrionali dell’Ontario.

“Stracceremo il contratto della provincia con Starlink. L’Ontario non farà affari con persone decise a distruggere la nostra economia”, ha affermato Ford in un post sul social X. Il premier ha anche aggiunto che da domani e fino a quando non saranno rimossi i dazi, l’Ontario vieterà alle aziende americane di stipulare contratti provinciali. “Il Canada non ha iniziato questa lotta con gli Stati Uniti, ma potete star certi che siamo pronti a vincerla”, ha aggiunto.

