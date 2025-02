OpenAi lancia nuovo strumento di ricerca per ChatGpt

MeteoWeb

OpenAi ha annunciato l’arrivo di un nuovo strumento per ChatGpt chiamato “Deep research”. “È il prossimo agente di OpenAi che può lavorare per voi in modo indipendente: gli date una richiesta e ChatGpt troverà, analizzerà e sintetizzerà centinaia di fonti online per creare un rapporto completo di ricerca“, ha spiegato OpenAi in una nota. La scorsa settimana l’app DeepSeek aveva raggiunto i vertici nei download gratuiti dell’App store di Apple sia in Cina che negli Stati Uniti, superando ChatGpt e sollevando preoccupazioni sul primato globale americano nel settore.

