L’ordine di Trump sulla produzione di nuovi penny: dall’introduzione nel 1793 ai costi e al possibile risparmio

Il presidente Donald Trump ha annunciato di aver ordinato al Dipartimento del Tesoro di cessare la produzione di nuovi penny, citando i loro elevati costi di produzione. Storicamente, il penny statunitense ha subito diversi cambiamenti di composizione dalla sua introduzione nel 1793. Inizialmente realizzato in rame puro, la composizione del penny è cambiata nel tempo a causa della carenza di metallo e delle preoccupazioni sui costi.

Dal 1982, i penny sono composti per il 97,5% da zinco e per il 2,5% da rame. Tuttavia, il costo per produrre un penny ha costantemente superato il suo valore nominale; nel 2023, costava più di 3 centesimi coniare un singolo penny (letteralmente spendendo 3 centesimi per ogni singola nuova moneta da 1 centesimi), portando a una spesa totale per i contribuenti di 179 milioni di dollari per la produzione di 4,5 miliardi di penny.

La Zecca degli Stati Uniti, con le rispettive strutture a Philadelphia, PA e Denver, CO, è responsabile della produzione di penny. Nel 2024, si stimava che fossero in circolazione circa 250 miliardi di penny, equivalenti a più di 700 penny per residente degli Stati Uniti. Nonostante questo numero enorme, l’utilità del penny è diminuita nel commercio moderno. Molti americani ricevono penny come resto ma spesso non li spendono, il che porta all’accumulo nelle case o alla loro restituzione in banca. Inoltre, la maggior parte dei moderni distributori automatici e parchimetri non accetta penny, il che ne riduce ulteriormente l’uso pratico.

Interrompendo la produzione di penny, il governo degli Stati Uniti prevede notevoli risparmi sui costi. Solo nell’anno fiscale 2023, la produzione di penny è costata ai contribuenti 179 milioni di dollari. Eliminare il penny non solo farebbe risparmiare sui costi di produzione, ma ridurrebbe anche le spese relative alla gestione e alla distribuzione.

