Ospedale sotto attacco: almeno sei morti e 38 feriti, tra le vittime anche volontari

E’ di almeno sei morti e 38 feriti il bilancio di un attacco sferrato dai militari delle Forze di supporto rapido (Rsf) contro l’ospedale di Al-Nao a Omdurman in Sudan. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Khartoum spiegando che tra le vittime si contano anche dei volontari attivi nella struttura. L’ospedale di Al-Nao è supportato da Medici senza Frontiere, si trova in una zona controllata dall’esercito sudanese ed è stato in precedenza colpito da diversi attacchi.

