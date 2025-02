Osservazione della Terra: ESA e Finlandia realizzeranno un “supersito”

MeteoWeb

L’ESA, il governo finlandese e l’Istituto meteorologico finlandese hanno mosso i primi passi verso la creazione di un “supersito” per la calibrazione e la convalida dell’osservazione della Terra a Sodankylä, nella Lapponia finlandese. Concepito come un investimento congiunto, questo sito di livello mondiale apporterebbe vantaggi sia all’ESA, contribuendo a garantire ulteriormente la trasmissione di dati accurati da parte dei satelliti in ambienti ad alta latitudine, sia alla Finlandia, offrendo alle aziende finlandesi nuove opportunità per sviluppare e testare sensori e tecnologie ambientali.

La Finlandia è diventata il 14° Stato membro dell’ESA nel gennaio 1995 e ha partecipato a un’ampia gamma di programmi e attività dell’ESA negli ultimi 30 anni, tra cui osservazione della Terra, scienza spaziale, navigazione e comunicazioni satellitari. Senza una propria agenzia spaziale nazionale, la Finlandia fa affidamento sull’ESA come fondamento per le sue attività spaziali.

Negli ultimi anni, la Finlandia ha anche assistito a un’impennata di aziende commerciali nel settore spaziale. Questo crescente interesse è evidente nel programma di innovazione Philab Finland lanciato dall’ESA nel gennaio 2025, che si concentra sulla commercializzazione della tecnologia spaziale e sul finanziamento di nuovi progetti di startup.

Anche il presidente del consiglio di amministrazione del programma di osservazione della Terra (PBEO) dell’ESA è finlandese: Jarkko Koskinen, vicedirettore generale del National Land Survey della Finlandia. Ieri il Prof. Koskinen ha presieduto la riunione del PBEO, tenutasi eccezionalmente a Saariselkä. Durante la riunione, l’ESA ha svelato che, attraverso il suo programma di ricerca e sviluppo FutureEO, avrebbe collaborato con il Finnish Meteorological Institute e avrebbe investito in un “supersito” per la calibrazione e la convalida dell’osservazione della Terra a Sodankylä.

Simonetta Cheli, direttore dei programmi di osservazione della Terra dell’ESA, ha affermato: “Nei prossimi 3 anni collaboreremo a stretto contatto con l’Istituto meteorologico finlandese per trasformare il loro Centro spaziale artico in un supersito per le scienze della Terra e per la calibrazione e la convalida. La posizione ad alta latitudine del centro e il fatto di essere circondato dalla foresta boreale, che è rappresentativa della più ampia foresta circumpolare e dell’ecosistema della tundra, lo rendono ideale per convalidare e calibrare i dati dei nostri satelliti mentre orbitano sopra. Il nuovo supersito contribuirà a migliorare la qualità delle informazioni basate sui satelliti e a stimolare nuovi servizi e applicazioni rilevanti per l’Artico. Ciò non porterà solo benefici all’ESA e alla nostra comprensione dell’ambiente foresta-tundra, ma fornirà anche opportunità all’industria finlandese ed europea di sviluppare e testare nuovi sensori e tecnologie ambientali in un contesto artico“.

Petteri Taalas, direttore generale dell’Istituto meteorologico finlandese, ha aggiunto: “Il nuovo centro migliorerà significativamente l’impatto delle attività spaziali della Finlandia a livello internazionale e creerà opportunità di crescita per le attività e l’industria spaziale finlandese, migliorando al contempo la conoscenza scientifica“.

La calibrazione e la convalida potrebbero non sembrare così entusiasmanti, ma sono essenziali per garantire che i satelliti forniscano dati accurati e affidabili e che i potenziali margini di errore siano compresi e tenuti in considerazione prima che tali dati vengano utilizzati per comprendere il funzionamento del sistema Terra e se e come si verificano cambiamenti. Di solito ciò significa effettuare misurazioni indipendenti da terra, dalle torri e dagli aerei, per confrontarle con i dati raccolti dai satelliti in orbita.

Il Centro spaziale artico finlandese viene già utilizzato per tali scopi e l’ESA ha beneficiato di questa infrastruttura numerose volte negli ultimi 15 anni per missioni satellitari come SMOS e per molti concetti di missioni e strumenti in fase di pre-sviluppo.

Malcolm Davidson, responsabile della sezione Campagne di osservazione della Terra dell’ESA, ha affermato: “Con i piani per introdurre capacità di calibrazione e convalida delle osservazioni a microonde, multispettrali e iperspettrali e dei gas serra, l’espansione del centro a un super sito gli consentirebbe di assumere un ruolo importante per numerose missioni future. Tali missioni includono la missione Copernicus Anthropogenic Carbon Dioxide Monitoring, la missione Copernicus Imaging Microwave Radiometer, la missione Copernicus Hyperspectral Imaging, la missione Copernicus Polar Ice and Snow Topography Altimeter, il Radar Observing System for Europe in banda L e la missione Earth Explorer FLEX“.

Con l’ESA e la Finlandia a bordo di questa ambiziosa impresa, la nostra comprensione dell’ambiente artico e subartico migliorerà notevolmente.

