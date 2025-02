Un altro paese sospende l’intelligenza artificiale DeepSeek

MeteoWeb

Il governo sudcoreano ha dichiarato di aver sospeso l’uso nel Paese della startup cinese di intelligenza artificiale DeepSeek. La Commissione per la protezione delle informazioni personali (Pipc) della Corea del Sud ha motivato la sua decisione sulla base delle preoccupazioni relative alle pratiche di raccolta dati dell’app. La commissione ha dichiarato di aver sospeso il servizio locale di DeepSeek alle 18 (ora locale) di sabato e che sarebbe tornato online dopo che “miglioramenti e rimedi” fossero stati apportati in linea con le leggi sulla protezione delle informazioni personali del paese. DeepSeek sta attualmente collaborando attivamente con l’autorità per la protezione dei dati, ha riferito infine la commissione.

